Sure: in arrivo in Italia la cassa integrazione europea (Di lunedì 23 novembre 2020) Se n’è parlato molto negli ultimi mesi nell’ambito delle istituzioni europee, ora la cassa integrazione europea diventa realtà. Per l’Italia è previsto infatti un cospicuo stanziamento di risorse economiche da parte di Bruxelles attraverso lo strumento denominato “Sure“. Vediamo allora di seguito di che cosa si tratta in concreto, quali sono le finalità per cui è stato ideato e l’ammontare delle cifre destinate al nostro Paese. Se ti interessa saperne di più su quali sono i requisiti per il bonus 500 euro pc ed internet e come ottenerlo, clicca qui Segui Termometro Politico su Google News Sure: che cos’è? Sure è un acronimo (“Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency“) e consiste in uno strumento UE messo in atto, a seguito della ben nota ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 23 novembre 2020) Se n’è parlato molto negli ultimi mesi nell’ambito delle istituzioni europee, ora ladiventa realtà. Per l’è previsto infatti un cospicuo stanziamento di risorse economiche da parte di Bruxelles attraverso lo strumento denominato ““. Vediamo allora di seguito di che cosa si tratta in concreto, quali sono le finalità per cui è stato ideato e l’ammontare delle cifre destinate al nostro Paese. Se ti interessa saperne di più su quali sono i requisiti per il bonus 500 euro pc ed internet e come ottenerlo, clicca qui Segui Termometro Politico su Google News: che cos’è?è un acronimo (“Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency“) e consiste in uno strumento UE messo in atto, a seguito della ben nota ...

marcodimaio : Oggi in arrivo altri 6,5 mld del piano #SURE a condizioni favorevoli. Servono per salvare posti di lavoro e pagare… - MikeCucinotta : @AlbertoBagnai Buongiorno Senatore @AlbertoBagnai ieri nei tg ho sentito la notizia che dalla Commissione Europea s… - anninavigneto : RT @marcodimaio: Oggi in arrivo altri 6,5 mld del piano #SURE a condizioni favorevoli. Servono per salvare posti di lavoro e pagare casse i… - MaurizioCulicc1 : RT @marcodimaio: Oggi in arrivo altri 6,5 mld del piano #SURE a condizioni favorevoli. Servono per salvare posti di lavoro e pagare casse i… - yankee_hearth11 : RT @marcodimaio: Oggi in arrivo altri 6,5 mld del piano #SURE a condizioni favorevoli. Servono per salvare posti di lavoro e pagare casse i… -