Rider, tribunale di Palermo: "Glovo assuma quel lavoratore a tempo piano" (Di lunedì 23 novembre 2020) Glovo dovrà assumere "a tempo pieno e indeterminato" un Rider che aveva licenziato. Lo ha stabilito un tribunale di Palermo con una sentenza che fa esultare la Nidil Cgil , che ha sostenuto un Rider ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020)dovrà assumere "apieno e indeterminato" unche aveva licenziato. Lo ha stabilito undicon una sentenza che fa esultare la Nidil Cgil , che ha sostenuto un...

