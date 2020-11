"Prova tv di una mediocrità sconfortante". Conte dalla Gruber? Massacrato: "Non buone notizie per l'Italia" | Guarda (Di martedì 24 novembre 2020) Non ha convinto nessuno o quasi, Giuseppe Conte. La sua lunga intervista a Otto e mezzo su La7, "incalzato" (si fa per dire) da una Lilli Gruber disposta più ad ascoltare che a martellare il premier, non ha sciolto i nodi ma soprattutto i dubbi sul governo. Entrambi sembrano ancora in balia degli eventi, e una delle parole chiave è "vedremo", utilizzata spesso da Conte per indicare come molte decisioni verranno prese in base alla situazione contingente. Saggezza o mancanza di visione? Secondo Jacopo Jacoboni, giornalista della Stampa e "movimentologo" della prima ora, non ha dubbi e vota per la seconda opzione. "Una Prova tv di una mediocrità sconfortante", è il suo commento su Twitter dopo la diretta, forse uno dei più duri in assoluto. L'avvocato del popolo, nota Jacoboni, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Non ha convinto nessuno o quasi, Giuseppe. La sua lunga intervista a Otto e mezzo su La7, "incalzato" (si fa per dire) da una Lillidisposta più ad ascoltare che a martellare il premier, non ha sciolto i nodi ma soprattutto i dubbi sul governo. Entrambi sembrano ancora in balia degli eventi, e una delle parole chiave è "vedremo", utilizzata spesso daper indicare come molte decisioni verranno prese in base alla situazione contingente. Saggezza o mancanza di visione? Secondo Jacopo Jacoboni, giornalista della Stampa e "movimentologo" della prima ora, non ha dubbi e vota per la seconda opzione. "Unatv di una", è il suo commento su Twitter dopo la diretta, forse uno dei più duri in assoluto. L'avvocato del popolo, nota Jacoboni, è ...

Pulire e disinfettare tutte le superfici con un un solo scopo: combattere il coronavirus. È quanto il mondo sta facendo in tutti i luoghi chiusi nel mondo. Ma serve davvero a ...

Pallavolo femminile A1 , continua la crisi di Busto Arsizio che nella tredicesima giornata, l’ultima del girone di andata, ha subito un’altra sconfitta. In casa è arrivato un netto 0-3 contro la forte ...

