Il Manchester United è finito sotto attacco cyber (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Manchester United è stato colpito da un attacco informatico che, secondo quanto affermato dalla squadra, è stato bloccato in tempo e non avrebbe causato violazioni ai dati personali di atleti o tifosi. I Red Devils sarebbero stati attaccati da un gruppo di cybercriminali non identificati durate la sera di venerdì 20 novembre, mentre erano in corso i preparativi per la partita di sabato contro il West Bromwich. Il club ha intrapreso azioni rapide per contenere l’attacco e coinvolto esperti informatici per indagare sull’incidente e ridurre al massimo le eventuali interruzioni dei servizi. “Sebbene si tratti di un’operazione sofisticata da parte di criminali informatici organizzati, il club dispone di ampi protocolli e procedure per un evento del genere e che ha testato per questa eventualità. Le ... Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilè stato colpito da uninformatico che, secondo quanto affermato dalla squadra, è stato bloccato in tempo e non avrebbe causato violazioni ai dati personali di atleti o tifosi. I Red Devils sarebbero stati attaccati da un gruppo dicriminali non identificati durate la sera di venerdì 20 novembre, mentre erano in corso i preparativi per la partita di sabato contro il West Bromwich. Il club ha intrapreso azioni rapide per contenere l’e coinvolto esperti informatici per indagare sull’incidente e ridurre al massimo le eventuali interruzioni dei servizi. “Sebbene si tratti di un’operazione sofisticata da parte di criminali informatici organizzati, il club dispone di ampi protocolli e procedure per un evento del genere e che ha testato per questa eventualità. Le ...

cmercatoweb : ???? #Juventus, fissato il prezzo per la cessione di #Ronaldo - gabriel_looez : @joselu_70 @Macato19 @marca El Manchester united que lo compre o el psg - vocelaziale : RT @laziopage: Luis Alberto è quinto in Europa per passaggi completati all’interno dell’area di rigore avversaria 28 | Di Maria | PSG 27 |… - Silvia_Mio86 : @Maggico7 @BiRaskolnikov Per me è condannato a restare a vita al Manchester United, a meno che non ci siano dei fes… - LDoc84 : @dottorsq @mike_fusco @espressonline Non diciamo cazzate, è del manchester united (i red devils, per l'appunto ?) ?? -