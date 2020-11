Bergoglio e l’assist al Black lives matter | udienza ai giocatori Nba per parlare di “giustizia sociale”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – Papa Francesco ha ricevuto oggi in Vaticano una delegazione della National Basketball Players Association, il sindacato che rappresenta iNba. Tema affrontato nell’privata: la giustizia sociale, il privilegio bianco – se non vi fa abbastanza sorridere l’immagine di sportivi afroamericani dai cachet milionari che si lamentano del “privilegio bianco” con il Santo Padre – il, tutti argomenti al centro di una infuocata campagna mediatica sfociata nella sospensione di due giornate della stagione sportiva. La delegazione Nel gruppo di atleti che è stato ricevuto in Vaticano c’erano Sterling Brown, Kyle Korver, Jonathan Isaac, Anthony Tolliver e l’italiano Marco Bellinelli. Con loro i dirigenti Nbpa Michele Roberts, Sherrie Deans e Matteo Zuretti. La ...