Juventus, allenamento alla Continassa: testa alla Champions (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo la vittoria convincente della Juventus contro il Cagliari nel match di campionato di ieri sera, la squadra di bianconera torna al lavoro alla Continassa. Il gruppo si è diviso fra lavoro in campo e di scarico come accade nei post-gara. Il focus del lavoro con la palla in allenamento è stato posto su esercitazioni tecnico-tattiche e sul possesso palla in modo da rendere sempre più fluida la manovra della squadra di Pirlo. Per quanto riguarda la partita che vede di scena la Juve contro il Ferencvaros in Champions League domani è già giornata di vigilia. La partita di martedì ha un importanza cruciale per il passaggio del turno della Juventus, poiché una possibile vittoria avvicinerebbe di molto la ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Dopo la vittoria convincente dellacontro il Cagliari nel match di campionato di ieri sera, la squadra di bianconera torna al lavoro. Il gruppo si è diviso fra lavoro in campo e di scarico come accade nei post-gara. Il focus del lavoro con la pinè stato posto su esercitazioni tecnico-tattiche e sul possesso pin modo da rendere sempre più fluida la manovra della squadra di Pirlo. Per quanto riguarda la partita che vede di scena la Juve contro il Ferencvaros inLeague domani è già giornata di vigilia. La partita di martedì ha un importanza cruciale per il passaggio del turno della, poiché una possibile vittoria avvicinerebbe di molto la ...

juventusfc : Qui #TrainingCenter Allenamento con la @ChampionsLeague alle porte! - JuventusFCYouth : Domenica l'#Under23 torna in campo per #JuvePistoiese ?? Le immagini dell'allenamento di oggi a Vinovo??… - juventusfc : Venerdì in campo ?? L'allenamento di oggi ?? - RosyProietti : RT @juventusfc: Qui #TrainingCenter Allenamento con la @ChampionsLeague alle porte! - Dluzniewski81 : RT @juventusfc: Qui #TrainingCenter Allenamento con la @ChampionsLeague alle porte! -