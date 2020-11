Coronavirus, Black Friday resta fissato al 27 novembre. Con i negozi chiusi. Figuraccia del governo (Di domenica 22 novembre 2020) Ennesima Figuraccia del governo, che si rivela del tutto incompetente anche nel cercare una soluzione al Black Friday, la giornata di supersconti che resta fissata, almeno così paree, al 27 novembre. L'ipotesi di un rinvio del Black Friday è stato oggetto oggi, 22 novembre, di un confronto informale tra il governo e le associazioni commerciali ma non sono state poste le condizioni per uno spostamento in avanti della data Leggi su firenzepost (Di domenica 22 novembre 2020) Ennesimadel, che si rivela del tutto incompetente anche nel cercare una soluzione al, la giornata di supersconti chefissata, almeno così paree, al 27. L'ipotesi di un rinvio delè stato oggetto oggi, 22, di un confronto informale tra ile le associazioni commerciali ma non sono state poste le condizioni per uno spostamento in avanti della data

