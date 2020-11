Tv Talk, gli ospiti del 21 novembre 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Torna oggi, sabato 21 novembre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 21 novembre 2020 Si parte con l’analisi delle più importanti inchieste di Report, con Sigfrido Ranucci, Myrta Merlino ed Enrico Bertolino, oltre che discutere su come si detta l’agenda ogni settimana senza rinunciare alla scrupolosità dell’indagine giornalistica, affrontano gli ultimi sviluppi –raccontati e, a volte, determinati dalla televisione– relativi alle due regioni al centro del dibattito: Calabria e Campania. Spazio anche alla satira ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 21 novembre 2020) Torna oggi, sabato 21, alle 15:15 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,21Si parte con l’analisi delle più importanti inchieste di Report, con Sigfrido Ranucci, Myrta Merlino ed Enrico Bertolino, oltre che discutere su come si detta l’agenda ogni settimana senza rinunciare alla scrupolosità dell’indagine giornalistica, affrontano gli ultimi sviluppi –raccontati e, a volte, determinati dalla televisione– relativi alle due regioni al centro del dibattito: Calabria e Campania. Spazio anche alla satira ...

