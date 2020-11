Schettino, la figlia si sfoga su Facebook: “Vi spiego come trattano mio padre” (Di domenica 22 novembre 2020) Rossella Schettino si sfoga su Facebook con un lungo post: nuove dichiarazioni sul caso Schettino e video in cui parla il Comandante in persona. Rossella Schettino, figlia del comandante Schettino, si sfoga con un lungo post su Facebook, letto da numerosissimi utenti, in cui descrive una verità sul caso Schettino. Schettino fu il comandante condannato L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) Rossellasisucon un lungo post: nuove dichiarazioni sul casoe video in cui parla il Comandante in persona. Rosselladel comandante, sicon un lungo post su, letto da numerosissimi utenti, in cui descrive una verità sul casofu il comandante condannato L'articolo proviene da YesLife.it.

luisamosello : RT @LaStampa: Con un lungo post su Facebook la ragazza lancia accuse e ricorda che il genitore «è stato lasciato solo da tutti». https://t… - occhio_notizie : Lo sfogo della figlia di Francesco #Schettino - Satryland59 : La figlia del comandante Schettino apre un canale YouTube: “Rimetto i video di mio padre rimossi per … - luisamosello : La figlia del comandante #Schettino apre un canale YouTube: “Rimetto i video di mio padre rimossi per …… - vincemes70 : RT @LaStampa: La figlia del comandante Schettino apre un canale YouTube: “Rimetto i video di mio padre rimossi per pressione” -