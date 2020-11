GF Vip 2020, la verità di Briatore sulla Gregoraci, Selvaggia nella bufera: le pagelle della ventesima puntata (Di sabato 21 novembre 2020) nella ventesima puntata del GF Vip emozioni forti e scontri. Protagonista del programma di Alfonso Signorini, ancora una volta, Flavio Briatore. L’imprenditore non è fra i concorrenti dello show, ma si è spesso parlato di lui. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha chiarito la notizia secondo cui le avrebbe fatto una seconda proposta di nozze, ma c’è stato anche modo per scoprire qualcosa di più su Stefano, il presunto nuovo amore della showgirl. Scintille fra la fidanzata di Enock e Selvaggia Roma che resta uno fra i personaggi più forti di questa edizione del GF Vip. Scopriamo le nostre pagelle della ventesima puntata del Grande Fratello Vip. ELISABETTA Gregoraci – Dopo più di un ... Leggi su dilei (Di sabato 21 novembre 2020)del GF Vip emozioni forti e scontri. Protagonista del programma di Alfonso Signorini, ancora una volta, Flavio. L’imprenditore non è fra i concorrenti dello show, ma si è spesso parlato di lui. L’ex marito di Elisabettaha chiarito la notizia secondo cui le avrebbe fatto una seconda proposta di nozze, ma c’è stato anche modo per scoprire qualcosa di più su Stefano, il presunto nuovo amoreshowgirl. Scintille fra la fidanzata di Enock eRoma che resta uno fra i personaggi più forti di questa edizione del GF Vip. Scopriamo le nostredel Grande Fratello Vip. ELISABETTA– Dopo più di un ...

angiuoniluigi : RT @Corriere: Signorini e lo spoiler in diretta sul Grande Fratello Vip: avanti fino a febbraio - Il meglio e il peggio - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2020 streaming: la puntata del 20 novembre | Video Mediaset - AvvMennillo : Signorini e lo spoiler in diretta sul Grande Fratello Vip: avanti fino a febbraio - Il meglio e il peggio - AvvMennillo : Signorini e lo spoiler in diretta sul Grande Fratello Vip: avanti fino a febbraio - Il... - CorriereCitta : #Ascoltitv venerdì 20 novembre 2020: Tale e Quale Show, GF Vip, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, dati Auditel e sh… -