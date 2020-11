Coronavirus, a San Severo il coprifuoco è anticipato di un'ora (Di sabato 21 novembre 2020) Da questa sera e fino al prossimo 3 dicembre il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha disposto di anticipare di circa un'ora il coprifuoco, stabilendo il divieto di spostamento in strade, piazze ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 21 novembre 2020) Da questa sera e fino al prossimo 3 dicembre il sindaco di San, Francesco Miglio, ha disposto di anticipare di circa un'ora il, stabilendo il divieto di spostamento in strade, piazze ...

Un solo infermiere nella Rsa di Bronte, l'emergenza covid mette in difficoltà la struttura. Continua l’emergenza covid in Italia con notizie e dati che preoccupano in ogni singolo territorio dello sti ...

“Siamo ben felici che, nelle ultime settimane, la presa di coscienza da parte della società civile catanese per la riapertura temporanea di alcuni padiglioni del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele ...

