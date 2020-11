Liverpool, la Federcalcio egiziana conferma la positività di Salah (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mohamed Salah è positivo al coronavirus. Lo ha confermato la Federcalcio egiziana che ha confermato il contagio dell’attaccante del Liverpool con i risultati dell’ultimo tampone effettuato. Oltre a Salah anche Mohamed Elneny, centrocampista dell’Arsenal, ha avuto la conferma di essere stato colpito dal coronavirus durante gli impegni con la Nazionale nordafricana. Intanto, l’ex attaccante della Roma, Mido ha attaccato duramente l’altro ex giallorosso: “Ha fatto un grandissimo errore a partecipare al matrimonio di suo fratello a pochi giorni da una partita“, ha detto Mido parlando ai microfoni di Al–Nahar TV. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mohamedè positivo al coronavirus. Lo hato lache hato il contagio dell’attaccante delcon i risultati dell’ultimo tampone effettuato. Oltre aanche Mohamed Elneny, centrocampista dell’Arsenal, ha avuto ladi essere stato colpito dal coronavirus durante gli impegni con la Nazionale nordafricana. Intanto, l’ex attaccante della Roma, Mido ha attaccato duramente l’altro ex giallorosso: “Ha fatto un grandissimo errore a partecipare al matrimonio di suo fratello a pochi giorni da una partita“, ha detto Mido parlando ai microfoni di Al–Nahar TV. SportFace.

napolista : Atalanta, Malinovskyi positivo: out per Spezia e Liverpool Lo ha comunicato la federcalcio ucraina con una nota uff… - sportli26181512 : Salah è positivo al coronavirus: a rischio per Liverpool-Atalanta: La federcalcio egiziana ha comunicato che il gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Federcalcio Liverpool, la Federcalcio egiziana conferma la positività di Salah Sportface.it Atalanta, Malinovskyi positivo: out per Spezia e Liverpool

Lo ha comunicato la federcalcio ucraina. Positivo Malinovskyi dell’Atalanta e altri due giocatori della nazionale ...

Atalanta, Malinovskyi positivo al Covid: l’annuncio dall’Ucraina

Ruslan Malinovksyi ha contratto il Covid. Dalla Federcalcio ucraina giungono pessime notizie per l'Atalanta in vista dei prossimi match ...

Lo ha comunicato la federcalcio ucraina. Positivo Malinovskyi dell’Atalanta e altri due giocatori della nazionale ...Ruslan Malinovksyi ha contratto il Covid. Dalla Federcalcio ucraina giungono pessime notizie per l'Atalanta in vista dei prossimi match ...