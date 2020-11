Contratti di Fiume, Avenali: presto avviso pubblico per ragazzi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – “Approvato dalla Giunta della Regione Lazio, su proposta del presidente Zingaretti, un avviso pubblico per il coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume.” “Si tratta di un altro tassello importante per le politiche ambientali della Regione Lazio che stavolta mira a coinvolgere i piu’ giovani per creare comunita’ piu’ consapevoli per il futuro, responsabili e pronte a spendersi in prima persona.” “Le ragazze e i ragazzi lavoreranno ad un vero e proprio Contratto di Fiume in tutte le sue fasi: dalla scoperta e conoscenza dello stato chimico/ecologico e degli aspetti naturalistici di un corso d’acqua, alla visione del corpo idrico a partire dalle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – “Approvato dalla Giunta della Regione Lazio, su proposta del presidente Zingaretti, unper il coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema deidi.” “Si tratta di un altro tassello importante per le politiche ambientali della Regione Lazio che stavolta mira a coinvolgere i piu’ giovani per creare comunita’ piu’ consapevoli per il futuro, responsabili e pronte a spendersi in prima persona.” “Le ragazze e ilavoreranno ad un vero e proprio Contratto diin tutte le sue fasi: dalla scoperta e conoscenza dello stato chimico/ecologico e degli aspetti naturalistici di un corso d’acqua, alla visione del corpo idrico a partire dalle ...

ContrattiFiume : RT @Agricolae1: Risoluzione, @ElenaLucchini @LegaSalvini @Montecitorio, su strategicità contratti di fiume per progetti green e contrasto r… - ContrattiFiume : RT @tusciaweb: “Ambiente: approvato avviso pubblico per i contratti di fiume delle bambine e dei bambini” Viterbo - Riceviamo e https:/… - ContrattiFiume : RT @AGR_web: Regione Lazio, Contratti di fiume, scendono in campo anche bambini, ragazzi e giovani “Approvato dalla Giunta ... https://t.co… - ContrattiFiume : RT @TG24info: #Regione - Contratti di fiume, c'è un avviso pubblico - - visitorcity : RT @CAvenali: I Contratti di Fiume delle Bambine e dei Bambini: approvato dalla Giunta della @RegioneLazio un avviso pubblico per il coinv… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti Fiume Ambiente: Approvato avviso pubblico per i Contratti di Fiume delle Bambine e dei Bambini | NewTuscia GIUNTA REGIONALE: OK ASSUNZIONI TERAPIA INTENSIVA; AGGIORNATA ANAGRAFE SITI CONTAMINATI, EMERGENZA IDRICA NEL VASTESE

L’AQUILA – Si è riunita ieri, a margine dei lavori della seduta del consiglio, la giunta regionale presieduta dal Presidente Marco Marsilio per approvare numerosi provvedimenti. Su proposta dell’asses ...

Nardò, partono le operazioni di pulizia e manutenzione del Canale Asso

NARDO’ (Lecce) – Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha comunicato al Comune di Nardò che entro pochi giorni avranno inizio i lavori di manutenzione del tratto del Canale Asso che attravers ...

L’AQUILA – Si è riunita ieri, a margine dei lavori della seduta del consiglio, la giunta regionale presieduta dal Presidente Marco Marsilio per approvare numerosi provvedimenti. Su proposta dell’asses ...NARDO’ (Lecce) – Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha comunicato al Comune di Nardò che entro pochi giorni avranno inizio i lavori di manutenzione del tratto del Canale Asso che attravers ...