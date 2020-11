Coronavirus: Regioni chiedono un “confronto urgente” con il governo (Di martedì 17 novembre 2020) Come aveva anticipato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, i presidenti delle Regioni italiane si sono trovati tutti d’accordo con la necessità di rivedere i 21 parametri in base ai quali vengono “colorate” le Regioni e hanno dunque chiesto un confronto urgente con il ministro della Salute Roberto Speranza e con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Il vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti (il presidente Stefano Bonaccini ha contratto il Covid-19), al termine della riunione odierna ha fatto sapere: C’è la necessità di rivedere, in un’ottica di semplificazione, i parametri che sono stati elaborati nella prima fase della pandemia, procedendo ad un aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei test rapidi antigenici ... Leggi su blogo (Di martedì 17 novembre 2020) Come aveva anticipato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, i presidenti delleitaliane si sono trovati tutti d’accordo con la necessità di rivedere i 21 parametri in base ai quali vengono “colorate” lee hanno dunque chiesto un confronto urgente con il ministro della Salute Roberto Speranza e con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Il vicepresidente della Conferenza delleGiovanni Toti (il presidente Stefano Bonaccini ha contratto il Covid-19), al termine della riunione odierna ha fatto sapere: C’è la necessità di rivedere, in un’ottica di semplificazione, i parametri che sono stati elaborati nella prima fase della pandemia, procedendo ad un aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei test rapidi antigenici ...

TgrRaiFVG : 'I 21 parametri per definire le misure restrittive utili al contenimento #Covid_19 vanno rivisti'. Consenso unanime… - repubblica : Coronavirus, Campania e Toscana diventano rosse, salgono a nove le regioni arancioni - petergomezblog : Covid, altre 5 Regioni diventano arancioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria. Martedì focus sulla Camp… - ibuprofene_ : 731 decessi in 24 ore. 731 E stiamo ancora parlando del cenone di Natale e dei parametri per le Regioni. #coronavirus #coronavirusitalia - saverio13115722 : @GisGilbert Questo #coronavirus ha portato alla luce le inefficienze delle #Regioni tutte e dei #governatori. Non a… -

