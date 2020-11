Barcellona, Matuidi su Griezmann: “Messi è una figura ingombrante, ma dovrà adattarsi” (Di martedì 17 novembre 2020) “Sappiamo che a Barcellona non si trova in una posizione che ama. Sta a lui adattarsi, perché è così che si fa nei grandi club“. Queste le dichiarazioni di Blaise Matuidi in merito alla situazione complicata che Antoine Grezmann sta passando al Barcellona non riuscendo a rendersi protagonista. “Lionel Messi è sicuramente una figura ingombrante – ha proseguito Matuidi ai microfoni di beIN Sports – ma so che Antoine terrà duro e alla fine troverà il suo ruolo”. Barcellona, Matuidi su Griezmann: “Messi è una figura ingombrante, ma dovrà adattarsi” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) “Sappiamo che anon si trova in una posizione che ama. Sta a lui adattarsi, perché è così che si fa nei grandi club“. Queste le dichiarazioni di Blaisein merito alla situazione complicata che Antoine Grezmann sta passando alnon riuscendo a rendersi protagonista. “Lionel Messi è sicuramente una– ha proseguitoai microfoni di beIN Sports – ma so che Antoine terrà duro e alla fine troverà il suo ruolo”.su: “Messi è una, ma dovrà adattarsi” SportFace.

sportface2016 : #Barcellona, #Matuidi: '#Griezmann? Sappiamo che non si trova in una posizione che ama, ma so che terrà duro e alla… - Guido_Cimurro : @pap1pap Mi sovviene una domanda. La juve ottiene lo scontone salva-chiappe dai giocatori... faccio un esempio: Pja… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Matuidi Barcellona, Matuidi su Griezmann: "Messi è una figura ingombrante, ma dovrà adattarsi" Sportface.it Barcellona, Matuidi su Griezmann: “Messi è una figura ingombrante, ma dovrà adattarsi”

Barcellona, Matuidi: "Griezmann? Sappiamo che non si trova in una posizione che ama, ma so che terrà duro e alla fine troverà il suo ruolo" ...

Juventus, emergenza a centrocampo: Pirlo si affida a Khedira?

I risultati stentano e Andrea Pirlo, nonostante le tante assenze per le nazionali, continua a studiare le soluzioni migliori per invertire il trend, a partire dalla sfida casalinga di sabato contro il ...

Barcellona, Matuidi: "Griezmann? Sappiamo che non si trova in una posizione che ama, ma so che terrà duro e alla fine troverà il suo ruolo" ...I risultati stentano e Andrea Pirlo, nonostante le tante assenze per le nazionali, continua a studiare le soluzioni migliori per invertire il trend, a partire dalla sfida casalinga di sabato contro il ...