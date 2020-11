La Serie A nelle mani di Ibra e Cr7 segna la fine dell'ipocrisia sui "giovani talenti" (Di martedì 3 novembre 2020) Ibrahimovic e Ronaldo fanno insieme 75 anni eppure, dall'alto della loro età ed esperienza, stanno dominando la Serie A da mesi come ragazzi nel pieno della maturità tecnica e fisica e non due fuoriclasse ormai sulla via del tramonto. I numeri dello svedese sono clamorosi, per impatto sul Milan e per rendimento personale se è vero che da gennaio, quando è sbarcato in Italia, Zlatan ha messo il piede in 23 gol in 22 partite tra reti segnati autonomamente e assist. Oltre a tutto il lavoro psicologico su un gruppo di ragazzini ("La squadra più giovane d'Italia" l'ha definita lui) che pende dalle sue labbra e che acquisisce forza e compattezza semplicemente seguendo il suo esempio.Quanto sia mancato Ronaldo alla Juventus nelle settimane ... Leggi su panorama (Di martedì 3 novembre 2020)himovic e Ronaldo fanno insieme 75 anni eppure, dall'altoa loro età ed esperienza, stanno dominando laA da mesi come ragazzi nel pienoa maturità tecnica e fisica e non due fuoriclasse ormai sulla via del tramonto. I numerio svedese sono clamorosi, per impatto sul Milan e per rendimento personale se è vero che da gennaio, quando è sbarcato in Italia, Zlatan ha messo il piede in 23 gol in 22 partite tra retiti autonomamente e assist. Oltre a tutto il lavoro psicologico su un gruppo di ragazzini ("La squadra più giovane d'Italia" l'ha definita lui) che pende dalle sue labbra e che acquisisce forza e compattezza semplicemente seguendo il suo esempio.Quanto sia mancato Ronaldo alla Juventussettimane ...

Inizia un nuovo percorso tecnico alla Pallavolo Fucecchio. Infatti, a sedere sulla panchina della prima squadra femminile nel prossimo campionato di Serie "C" sarà Niccolò Giannoni. Si tratta di un te ...

Palermo-Catania, precedenti: prima volta fra F.C. e '46'...

Lunedì 9 novembre 2020, alle ore 21.00, verrà scritta la prima pagina di un nuovo capitolo del lunghissimo ed avvincente romanzo del “Derby di Sicilia”. Palermo e Catania si incontreranno al “Renzo Ba ...

