Uomini e Donne puntata di oggi 2-11-20 | il primo bacio di Sophie | Gemma persa di Biagio

La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, lunedì 2 novembre 2020, comincerà come sempre con le lamentele di Gemma Galgani sul comportamento di Tina Cipollari e di Biagio Di Maro, con cui la puntata precedente ha interrotto la conoscenza in quanto lui frequentava anche Sabina e Maria. E proprio Sabina ha raccontato che Biagio le ha fatto una sorpresa bellissima, mostrando tutto l'interesse che nutre per lei. Si passa quindi a Sophie Codegoni, che porta in esterna Nino. I due si baciano ma in studio si scopre che non si è trattato di un bacio sentito o passionale. Semplicemente, hanno spiegato entrambi, è stato dettato dal momento.

