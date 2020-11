Diego Maradona ricoverato: “Problema psicologico per il Covid” (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Maradona ha messo in apprensione il mondo del calcio. ricoverato il campione argentino: “Controlli precauzionali per stress” Il 2020 non sembra risparmiare nessuno e questa volta è Diego Armando Maradona a preoccupare il mondo del calcio. Il Pibe de Oro è stato ricoverato a La Plata in una clinica, ma sarebbero già stati scongiurati problemi gravi o legati al Coronavirus. L’argentino infatti si è già sottoposto a test che hanno dato esito negativo, ma sta vivendo un periodo molto complicato. Come riporta il sito del Clarin, Maradona sarebbe stato ricoverato per “motivi precauzionali legati a problemi psicologici”. Il giornalista Sebastian Vignolo, nel programma ESPN F90, ha spiegato ... Leggi su zon (Di martedì 3 novembre 2020)ha messo in apprensione il mondo del calcio.il campione argentino: “Controlli precauzionali per stress” Il 2020 non sembra risparmiare nessuno e questa volta èArmandoa preoccupare il mondo del calcio. Il Pibe de Oro è statoa La Plata in una clinica, ma sarebbero già stati scongiurati problemi gravi o legati al Coronavirus. L’argentino infatti si è già sottoposto a test che hanno dato esito negativo, ma sta vivendo un periodo molto complicato. Come riporta il sito del Clarin,sarebbe statoper “motivi precauzionali legati a problemi psicologici”. Il giornalista Sebastian Vignolo, nel programma ESPN F90, ha spiegato ...

