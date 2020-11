Covid: Fontana riapre il presidio medico avanzato Fiera a Bergamo (Di lunedì 2 novembre 2020) Nuove notizie da parte del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riguardo il presidio medico avanzato in Fiera a Bergamo. Visualizza questo post su Instagram Continuo a ritenere l’ordinanza di Regione Lombardia, seppur rigorosa, molto equilibrata nella ricerca di tutele per quegli imprenditori che avevano fatto ogni sforzo per rendere le proprie attività … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Nuove notizie da parte del governatore della Regione Lombardia, Attilio, riguardo ilin. Visualizza questo post su Instagram Continuo a ritenere l’ordinanza di Regione Lombardia, seppur rigorosa, molto equilibrata nella ricerca di tutele per quegli imprenditori che avevano fatto ogni sforzo per rendere le proprie attività … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TgLa7 : #Covid, #Fontana: se lockdown serve sia nazionale. 'Stop solo Milano e Lombardia non utile, virus è in tutta Itali… - pdnetwork : Il medico di Rogoredo Marrali parla di sistema in tilt: 40 casi Covid tra i pazienti, una settimana di attesa per u… - mauriziogetuli : RT @kisimaio: Toti preso in parola, respinti dagli ospedali in Lombardia 300 anziani malati di Covid. Continuero' a ripetere fino alla noia… - Twittytwitty17 : @yenisey74 Scherzi? Toti sta spostando casi Covid + nelle RSA, come un Fontana qualsiasi e sapendo cosa è successo… - Daviderel4 : RT @kisimaio: Toti preso in parola, respinti dagli ospedali in Lombardia 300 anziani malati di Covid. Continuero' a ripetere fino alla noia… -