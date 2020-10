(Di sabato 31 ottobre 2020) “I nostrisedi. Voi lo sapete... Sono persone intelligenti. Così nel dubbio scelgono di dire che sono morti di”. È l’attacco lanciato da Donalddurante un comizio in Michigan. Il presidente sembra così cavalcare la teoria del complotto in base alla qualeavidi e personale sanitari conteggiano; morti di coronavirus rispetto alla realtà.ha affermato che ogni decesso per“vale 2 mila dollari” senza spiegare ulteriormente il concetto. Almeno 625 operatori sanitari americani sono morti di coronavirus ...

HuffPostItalia : Trump contro i medici: 'Fanno più soldi se qualcuno muore di Covid' - enpaonlus : Trump contro gli animali: a causa sua l’estinzione di molte specie è sempre più vicina - EmmaKump : @Noiconsalvini Riflettiamo: in USA #Trump ha tutti i media mainstream contro, la #Lega tutti a favore...??....strano eh? - gaiagioiared : RT @a_meluzzi: VIGANÒ A TRUMP: C’È UN PIANO GLOBALE CONTRO DIO E L’UOMO. : STILUM CURIAE da diffondere ovunque! - robertaguarducc : RT @HuffPostItalia: Trump contro i medici: 'Fanno più soldi se qualcuno muore di Covid' -

contro il 44 per cento del presidente repubblicano uscente, Donald Trump. L'emittente sottolinea che il vantaggio è sceso di due punti, da dieci a otto rispetto all'inizio di ottobre (53 a 43 per ...