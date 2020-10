Stefano De Martino ha una sorella bellissima

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 31 ottobre 2020)Deè senza dubbio un nome che riecheggia tra le pagine della cronaca rosa da moltissimo tempo. Il ballerino e ormai conduttore di trasmissioni televisive di successo, oltre ad essere noto per la sua lunga e travagliata storia d’amore con Belen Rodriguez, ha una famiglia molto unita e a cui è legatissimo. Ma sapevate che ha anche unabella da non credere? Chi è ladiDeLadisi chiama Adelaide De, Ady per gli amici ed è una vera e propria influencer. Sul suo canale Instagram ha un seguito che ammonta a circa 120.000 follower. Adelaide è nata l’8 giugno del 1994 a Torre Annunziata, provincia di Napoli. Lei ...