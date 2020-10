Luca Argentero e Cristina Marino, rabbia per la foto della figlia pubblicata senza il loro consenso (Di sabato 31 ottobre 2020) Cristina Marino ed il compagno Luca Argentero hanno espresso, attraverso una serie di storie Instagram, la propria amarezza nei confronti di 2 importanti riviste, colpevoli di aver pubblicato il volto della figlia, la piccola Nina, senza chieder loro il consenso. L’indignazione di Luca Argentero e Cristina Marino Luca e Cristina si dicono “schifati e indignati” per l’atteggiamento assunto da Chi e da Oggi, le riviste di Alfonso Signorini e Umberto Brindani. La coppia aveva deciso di non mostrare pubblicamente il volto della piccola Nina, ma i direttori dei 2 settimanali hanno pubblicato ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 ottobre 2020)ed il compagnohanno espresso, attraverso una serie di storie Instagram, la propria amarezza nei confronti di 2 importanti riviste, colpevoli di aver pubblicato il volto, la piccola Nina,chiederil. L’indignazione disi dicono “schifati e indignati” per l’atteggiamento assunto da Chi e da Oggi, le riviste di Alfonso Signorini e Umberto Brindani. La coppia aveva deciso di non mostrare pubblicamente il voltopiccola Nina, ma i direttori dei 2 settimanali hanno pubblicato ...

