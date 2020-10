La Nuova Zelanda ha legalizzato l’eutanasia con un referendum (Di venerdì 30 ottobre 2020) Venerdì 30 ottobre la Commissione elettorale neozelandese ha reso pubblici i risultati preliminari di due quesiti referendari che erano stati sottoposti ai cittadini neozelandesi alle scorse elezioni parlamentari del 17 ottobre. Durante queste consultazioni generali, il Partito laburista della prima ministra Jacinda Ardern ha ottenuto il risultato storico del 49% dei voti, che conferma quindi la premier in carica per un altro mandato alla guida della Nuova Zelanda. Oltre a eleggere il parlamento, però, è stato appunto chiesto alla popolazione di votare anche per altre due questioni importanti: la legalizzazione dell’eutanasia e quella della cannabis. Su l’83% totale dei voti totali, la Commissione centrale ha riscontrato che i neozelandesi hanno approvato con il 65% l’eutanasia, mentre per la ... Leggi su wired (Di venerdì 30 ottobre 2020) Venerdì 30 ottobre la Commissione elettorale neozelandese ha reso pubblici i risultati preliminari di due quesiti referendari che erano stati sottoposti ai cittadini neozelandesi alle scorse elezioni parlamentari del 17 ottobre. Durante queste consultazioni generali, il Partito laburista della prima ministra Jacinda Ardern ha ottenuto il risultato storico del 49% dei voti, che conferma quindi la premier in carica per un altro mandato alla guida della. Oltre a eleggere il parlamento, però, è stato appunto chiesto alla popolazione di votare anche per altre due questioni importanti: la legalizzazione dell’eutanasia e quella della cannabis. Su l’83% totale dei voti totali, la Commissione centrale ha riscontrato che i neozelandesi hanno approvato con il 65% l’eutanasia, mentre per la ...

