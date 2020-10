Attentato Nizza, dalle minacce di al-Qaeda agli attacchi di Erdogan a Macron e Charlie Hebdo: la Francia è di nuovo nel mirino dei jihadisti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il fondamentalismo islamico mondiale ha scelto l’obiettivo da colpire: la Francia. E se si deve cercare una data d’inizio della nuova campagna jihadista in territorio francese, il primo settembre rappresenta inevitabilmente uno spartiacque. È quello il giorno in cui ha avuto inizio il processo nei confronti dei 14 imputati per la strage nella redazione del settimanale parigino Charlie Hebdo e anche la data scelta dalla rivista per ripubblicare le vignette sul Profeta Maometto che causarono l’ira dei gruppi jihadisti internazionali e dei loro adepti. A nemmeno due mesi da quel giorno, con il Paese di nuovo scosso dall’Attentato alla cattedrale di Notre-Dame di Nizza, dove un uomo armato di coltello ha sgozzato tre persone al grido di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il fondamentalismo islamico mondiale ha scelto l’obiettivo da colpire: la. E se si deve cercare una data d’inizio della nuova campagna jihadista in territorio francese, il primo settembre rappresenta inevitabilmente uno spartiacque. È quello il giorno in cui ha avuto inizio il processo nei confronti dei 14 imputati per la strage nella redazione del settimanale pariginoe anche la data scelta dalla rivista per ripubblicare le vignette sul Profeta Maometto che causarono l’ira dei gruppiinternazionali e dei loro adepti. A nemmeno due mesi da quel giorno, con il Paese discosso dall’alla cattedrale di Notre-Dame di, dove un uomo armato di coltello ha sgozzato tre persone al grido di ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - GiancarloDeRisi : Giornata di tensione in Francia. Dopo l'attentato di Nizza gli islamisti turchi hanno preso di mira diverse città.… - conjja : RT @ilmanifesto: In edicola oggi La Francia entra nel tunnel di un nuovo lockdown scossa da un sanguinoso attentato: a Nizza nell’abbazia… -