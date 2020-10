Europa League, vince l’Arsenal. Tris del Benfica. I risultati delle 21:00 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si chiude la seconda giornata d’Europa League, vince l’Arsenal 3-0 contro il Dundalk. Tris del Benfica, questi i risultati delle gare che si sono giocate alle ore 21:00 Cluj – Young Boys 1-1Roma – CSKA Sofia 0-0Real Sociedad – Napoli 0-1Arsenal – Dundalk 3-0 Molde – Rapid Vienna 1-0 AZ Alkmaar – Rijeka 4-1 Nizza – Hapoel Sheva 1-0 Slavia Praga – Bayer Leverkusen 1-0 Granada – Paok Salonicco 0-0 Omonia Nicosia – PSV 1-2 Benfica – Standard Liegi 3-0 Glasgow Rangers – Lech Poznan 1-0 Foto: twitter uel L'articolo Europa League, vince l’Arsenal. Tris del Benfica. I ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si chiude la seconda giornata d’l’Arsenal 3-0 contro il Dundalk.del, questi igare che si sono giocate alle ore 21:00 Cluj – Young Boys 1-1Roma – CSKA Sofia 0-0Real Sociedad – Napoli 0-1Arsenal – Dundalk 3-0 Molde – Rapid Vienna 1-0 AZ Alkmaar – Rijeka 4-1 Nizza – Hapoel Sheva 1-0 Slavia Praga – Bayer Leverkusen 1-0 Granada – Paok Salonicco 0-0 Omonia Nicosia – PSV 1-2– Standard Liegi 3-0 Glasgow Rangers – Lech Poznan 1-0 Foto: twitter uel L'articolol’Arsenal.del. I ...

