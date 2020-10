Covid, Emiliano chiude scuole in Puglia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Resteranno chiuse le scuole dell’obbligo pugliesi dal 30 ottobre al 24 novembre. A deciderlo, il Governatore Emiliano, che con l’ordinanza firmata ieri sera ha statuito: “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid”. Per Emiliano, che ha annunciato la sua decisione a Sky Tg24, si tratta di “una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Resteranno chiuse ledell’obbligo pugliesi dal 30 ottobre al 24 novembre. A deciderlo, il Governatore, che con l’ordinanza firmata ieri sera ha statuito: “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza”. Per, che ha annunciato la sua decisione a Sky Tg24, si tratta di “una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte ledi ogni ordine e ...

