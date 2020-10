Vaccino, Rasi frena: "Ingannevole dire che arriverà entro Natale" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’arrivo del Vaccino entro la fine dell’anno “tecnicamente è ancora possibile, ma è estremamente difficile se non improbabile”. Parole di Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco (con sede ad Amsterdam) che dovrà dare il via libera alla commercializzazione dei vaccini in Europa. “Le case farmaceutiche”, continua Rasi in un’intervista a La Repubblica, “non ci hanno ancora presentato i dati clinici delle sperimentazioni e praticamente siamo a novembre. Se tutto andrà liscio potremo autorizzare i primi vaccini tra gennaio e febbraio. Ne abbiamo tre che hanno completato o stanno per completare la terza fase della sperimentazione: Moderna, AstraZeneca e Pfizer. Ora devono analizzare i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’arrivo della fine dell’anno “tecnicamente è ancora possibile, ma è estremamente difficile se non improbabile”. Parole di Guidottore esecutivo dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco (con sede ad Amsterdam) che dovrà dare il via libera alla commercializzazione dei vaccini in Europa. “Le case farmaceutiche”, continuain un’intervista a La Repubblica, “non ci hanno ancora presentato i dati clinici delle sperimentazioni e praticamente siamo a novembre. Se tutto andrà liscio potremo autorizzare i primi vaccini tra gennaio e febbraio. Ne abbiamo tre che hanno completato o stanno per completare la terza fase della sperimentazione: Moderna, AstraZeneca e Pfizer. Ora devono analizzare i ...

