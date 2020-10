Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale un’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano per il Consiglio dei Ministri ha varato ieri il decreto per i di storia le categorie più colpite dalle chiusure rimborsi al 200% per i ristoranti palestra e Teatri e cinema 150% al bar e pasticcerie 100% alle discoteche finanziamento per consentire medici di base di effettuare i tamponi Ma alcuni sindacati chi categoria contestano l’accordo dopo i pignoramenti a licenziamenti credito d’imposta sugli affitti di commercianti costretti a chiudere e scappa la seconda rata IMU mobilitati 5,4 miliardi come indebitamento 6,2 come saldo netto Da finanziare il tempo a Gualtieri e Conte assicura gli aiuti arriva a metà novembre in conto corrente abbiamo dimostrato responsabilità intanto salgono a quasi 22 mila i contagi in Italia nelle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)dailynews radiogiornale un’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano per il Consiglio dei Ministri ha varato ieri il decreto per i di storia le categorie più colpite dalle chiusure rimborsi al 200% per i ristoranti palestra e Teatri e cinema 150% al bar e pasticcerie 100% alle discoteche finanziamento per consentire medici di base di effettuare i tamponi Ma alcuni sindacati chi categoria contestano l’accordo dopo i pignoramenti a licenziamenti credito d’imposta sugli affitti di commercianti costretti a chiudere e scappa la seconda rata IMU mobilitati 5,4 miliardi come indebitamento 6,2 come saldo netto Da finanziare il tempo a Gualtieri e Conte assicura gli aiuti arriva a metà novembre in conto corrente abbiamo dimostrato responsabilità intanto salgono a quasi 22 mila i contagi in Italia nelle ...

fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - Agenzia_Ansa : #Covid: balzo di #vittime nel Regno Unito, 367 nelle ultime 24 ore. I #contagi quotidiani sono attorno ai 23.000… - fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - MelchiorreG : Covid-19 ultime notizie dall’Italia e dal mondo ecco gli ultimi aggiorna... - UEFAcom_it : ?? Tutte le ultime notizie in vista delle partite di mercoledì in #UCL ?? -