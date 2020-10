Napoli | premiazione privata per la Coppa Italia | il regalo di De Laurentiis

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Aurelio Deieri ha voluto premiaremente i suoi calciatori dopo la vittoria dellacontro la Juventus Aurelio Demantiene la promessa. Dopo la conquista dellain giugno contro la Juventus, il presidente delha deciso di premiare i suoi calciatori. Come riportato da Il Corriere dello Sport,nella sala stampa di Castel Volturno: orologio personalizzato dal valore di settemila euro per tutti i calciatori ed una medaglia consegnata dal presidente azzurro. Leggi su Calcionews24.com

napolista : CorSport: #CoppaItalia, #DeLaurentiis regala al #Napoli orologi da 7mila euro e medaglie Una premiazione in famigli… - AngeloCabr : @angianna78 ->presidente che vi ritrovate, ha fatto rientrare tutta la squadra del napoli negli spogliatoi subito d… - Scisciano : Napoli, venerdì la premiazione delle foto più belle del centro storico: Il concorso patrocinato dall’Ordine degli a… - ParmaPartenopea : Anche se con un po di ritardo a causa del Covid-19,finalmente è avvenuta la”Premiazione” del 4° Fantacalcio 2019/20… - Caserta24ore : Napoli, venerdì la premiazione delle foto più belle del centro storico -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli premiazione

ilmediano.com

consegnati nel corso di una premiazione in famiglia andata in scena nella sala stampa del Training Center". Quello del patron del Napoli è stato un gesto molto apprezzato dai calciatori che hanno ...Nei giorni in cui a Venezia si assegna il Leone d’oro, Napoli si prepara ad attribuire le sue Maschere ... premia due artisti emergenti (Valentina Picello e Tindaro Granata). Il Premio Le Maschere del ...