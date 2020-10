Juventus | Pirlo | “Sconfitta che ci servirà per la crescita della squadra”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La sconfitta con il Barcellona in Champions League brucia tanto anche al tecnicoAndreache a Sky Sport giudica la prestazionesua squadra: "Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che gioca a calcio, siamo in costruzione con giocatori che giocavano la seconda partita. Ci servirà per la. I risultati sono sempre importanti, Spero di avere anche altri giocatori, per alcuni è difficile fare partite ravvicinate. Frustrante in undici contro dieci si, non hanno capito di dover restare lì. Dovevamo posizionarci meglio sul campo. Ma in certe occasioni erano vicini e giocavano sulla stessa palla. Chiesa? Volevamo tenerlo largo, abbiamo cercato nel secondo tempo di avanzare Rabiot, volevamo fare l'uno contro uno, ma poi sono i giocatori ...