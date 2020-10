In Treatment | ufficiale la quarta stagione su HBO con Uzo Aduba

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) HBO da il via libera alla produzione delladi In, ma con una nuova protagonista interpretata da Uzo. Una serie tv semplice da produrre in questo nuovo mondo fatto di protocolli sanitari, con massimo due attori nella stessa stanza, quindi l’idea di realizzare un reboot di Insi è subito trasformata in realtà. HBO, infatti, ha dato il via liberaa unadello show con una nuova protagonista: Uzo. L’ex Orange is the New Black prenderà il timone della serie, sostituendo Gabriel Byrne, che inizierà la produzione nei prossimi mesi, per un debutto previsto nel 2021 su HBO e in streaming su HBO Max. Uzo, che ...