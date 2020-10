Fimmg Roma | formazione a 700 medici-infermieri per Uscar

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)– Si concluderanno domani i corsi diper ie gliche faranno parte delle Unita’ mobili speciali di continuta’ assistenziale regionali () operative nel Lazio per effettuare tamponi rapidi su richiesta delle Asl e per le visite domiciliari. I corsi hanno riguardato oltre 700 professionisti. “Con il nuovo personale- fa sapere la- saranno attivate piu Unita’ a sostegno dell’Ares, cosi’ da contenere e ridurre il numero degli accessi impropri ai Pronto soccorso. Il rafforzamento dellee’ passo fondamentale per potenziare il territorio e ridurre la pressione sugli ospedali. Il personale sara’ operativo gia’ dalla prossima settimana”.

Nel mese di ottobre nel Lazio sono stati fatti in media 16mila tamponi al giorno, attività che pone la regione seconda in Italia dopo la Lombardia ...Vaccini antinfluenzali in esaurimento nel Lazio. Alberto Chiriatti medico della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) sezione provinciale di Roma, in servizio a Ostia traccia ...