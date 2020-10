Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 28 ottobre, che sale di 24.991 casi e 205 morti. Coronavirus, bilancio del 28 ottobre: 24.991 nuovi casi e 205 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 28 ottobre, che sale di 24.991 casi e 205 morti. Coronavirus, bilancio del 28 ottobre: 24.991 nuovi casi e 205 morti in più su Notizie.it.

