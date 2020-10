Abbiamo i farmaci anti Covid ma pochi lo sanno | parla Salvatore Spagnolo 

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - Il trattamento a domicilio con Aspririna, Eparina e Cortisone potrebbe ridurre l'aggressività del Covid 19 bloccandone alcuni degli effetti più letali, come le patologie polmonari, ma a patto che i pazienti siano trattati immediatamente, prima che i sintomi si manifestino. A sostenerlo èSpagnolo, noto cardiochirurgo calabrese con una competenza specifica nel trattamento dell'embolia polmonare massiva, che lancia un vero e proprio appello alle autorità sanitarie affinché informino la popolazione di questa possibilità. "Affrontare il virus nella fase iniziale - dice all'AGI - costerebbe meno e migliorerebbe i risultati. Purtroppo, invece, i medici prescrivono isolo quando i pazienti si presentano da loro con la malattia in fase avanzata". ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Purtroppo, invece, i medici prescrivono i farmaci solo quando i pazienti si presentano da loro con la malattia in fase avanzata". "Nello scorso marzo - dice Spagnolo, che opera nella cardiochirurgia ...Il progetto 'Folding@home', che sfrutta la capacità di calcolo donata dagli utenti per simulare il comportamento delle proteine, è riuscito a trovare 50 nuovi possibili obiettivi per eventuali farmaci ...