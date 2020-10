Stranger Things 4: i nuovi personaggi rivelati dalle foto dal set (Di martedì 27 ottobre 2020) nuovi personaggi in arrivo nella quarta stagione di Stranger Things a giudicare dalle foto diffuse via Twitter che mostrano Steve insieme a nuovi amici. Nuove foto dal set di Stranger Things 4 rivelano la presenza di nuovi personaggi in arrivo nella serie Netflix. Al momento poco o niente si sa sulle misteriose presenze di cui, probabilmente, faremo la conoscenza nei nuovi episodi dello show in arrivbo nel 2021. Nelle nuove foto, diffuse da Twitter, vediamo il personaggio di Joe Keery, Steve Harrington, camminare insieme ai nuovi personaggi che sembrano avere la stessa età di Steve, Nancy e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020)in arrivo nella quarta stagione dia giudicarediffuse via Twitter che mostrano Steve insieme aamici. Nuovedal set di4 rivelano la presenza diin arrivo nella serie Netflix. Al momento poco o niente si sa sulle misteriose presenze di cui, probabilmente, faremo la conoscenza neiepisodi dello show in arrivbo nel 2021. Nelle nuove, diffuse da Twitter, vediamo ilo di Joe Keery, Steve Harrington, camminare insieme aiche sembrano avere la stessa età di Steve, Nancy e ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Stranger Things 4: i nuovi personaggi rivelati dalle foto dal set - madarw_ : RT @signofthebeach: sono 3 anni dall’uscita di stranger things 2 e io sto piangendo tutte le lacrime che ho in corpo - signofthebeach : sono 3 anni dall’uscita di stranger things 2 e io sto piangendo tutte le lacrime che ho in corpo - kewkdaya : glee, stranger things e the 100 proprio le serie tv della mia vita - EduardaCrystin3 : @MutiroesMirella stranger things MIRELLA PROTAGONISTA ? #TeamMirella -

Ultime Notizie dalla rete : Stranger Things Stranger Things 4, altre foto dal set: un nuovo personaggio Sky Tg24 Stranger Things 4: i nuovi personaggi rivelati dalle foto dal set

Dopo una lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria, le riprese di Stranger Things sono in corso da qualche settimana ad Atlanta. Parlando dello show, i Duffer Brothers hanno dichiarato ...

Stranger Things, The Witcher, Lucifer: tutto pronto per l’atteso ritorno

Dopo mesi di stop per l'emergenza coronavirus, i set riprendono a brulicare di interpreti, registi e tutti coloro che hanno un ruolo fondamentale nell'economia delle serie tv (truccatori, costumisti, ...

Dopo una lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria, le riprese di Stranger Things sono in corso da qualche settimana ad Atlanta. Parlando dello show, i Duffer Brothers hanno dichiarato ...Dopo mesi di stop per l'emergenza coronavirus, i set riprendono a brulicare di interpreti, registi e tutti coloro che hanno un ruolo fondamentale nell'economia delle serie tv (truccatori, costumisti, ...