Napoli, Gattuso verso il rinnovo: niente clausola nel contratto (Di martedì 27 ottobre 2020) Gennaro Gattuso si avvicina al rinnovo con il Napoli: niente clausola richiesta dal presidente Aurelio De Laurentiis Gennaro Gattuso si avvicina al rinnovo con il Napoli, ma senza esaudire una particolare richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Il Giornale, le parti si accorderanno su cifre e durata del contratto, che non prevederà la clausola rescissoria voluta dal club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Gennarosi avvicina alcon ilrichiesta dal presidente Aurelio De Laurentiis Gennarosi avvicina alcon il, ma senza esaudire una particolare richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Il Giornale, le parti si accorderanno su cifre e durata del, che non prevederà larescissoria voluta dal club. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : #Gattuso ha forse più self-control di Simeone e non ha fatto show, ma in quanto a “huevos” (leggi attributi) anche… - calciotoday_it : ?#Insigne sempre più leader del #Napoli targato #Gattuso ??Adesso è pronto a rinnovare a vita ??L'indiscrezione - MomentiCalcio : #Napoli, #Gattuso vuole rinnovare ma senza clausola - sportli26181512 : Un Osimhen in più e il doppio centravanti: così il Napoli ha trovato la via del gol: Un Osimhen in più e il doppio… - cn1926it : #Gattuso smorza gli entusiasmi, ma la quota dello #scudetto del #Napoli è più che dimezzata -