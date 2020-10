In Sardegna possibile apertura di ristoranti e locali fino alle 23: verso l'ordinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) , Visited 70 times, 564 visits today, Notizie Simili: A Olbia tutto pronto per Mirtò: il programma, gli… Pulire e disinfettare i pavimenti nel periodo post Covid-19 Il ringraziamento al mondo ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 27 ottobre 2020) , Visited 70 times, 564 visits today, Notizie Simili: A Olbia tutto pronto per Mirtò: il programma, gli… Pulire e disinfettare i pavimenti nel periodo post Covid-19 Il ringraziamento al mondo ...

sardanews : In Sardegna possibile apertura di bar e ristoranti fino alle 23 - sandra06464030 : @RobiVil Si ma bisogna avere presidenti di regione in grado di fare questo....purtroppo ciò non è possibile...vedi… - AnsaSardegna : Comunali: a Quartu possibile ballottaggio, c.destra avanti. Si profila sfida tra Stevelli ed ex sindaco Milia #ANSA - vivere_sardegna : Comunali: a Quartu possibile ballottaggio, c.destra avanti - bellalilli16 : RT @SardegnaG: Un racconto appassionato del #calcio dilettantistico in #Sardegna, che col nuovo #DPCM si ferma, sperando di rivederlo in ca… -