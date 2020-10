GF Vip 5, tredicesima puntata in diretta – Saltano le 3 new entry causa Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) GF Vip 5 Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della tredicesima puntata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della tredicesima puntata 21.47: Anteprima. 21.51: Signorini entra in studio e ringrazia il pubblico per la “fedeltà” perché “siete in tantissimi”. Poi ricorda che questa sera non ci sarà l’eliminazione, ma i sei vip al televoto non lo sanno. Si collega con loro, che sono in giardino, e chiede a ciascuno chi vorrebbe fuori dalla Casa; Maria Teresa a sorpresa fa il nome di Guenda. 21.56: Salutati i due ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 ottobre 2020) GF Vip 5 Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della. Grande Fratello Vip 5: laminuto per minuto della21.47: Anteprima. 21.51: Signorini entra in studio e ringrazia il pubblico per la “fedeltà” perché “siete in tantissimi”. Poi ricorda che questa sera non ci sarà l’eliminazione, ma i sei vip al televoto non lo sanno. Si collega con loro, che sono in giardino, e chiede a ciascuno chi vorrebbe fuori dalla Casa; Maria Teresa a sorpresa fa il nome di Guenda. 21.56: Salutati i due ...

