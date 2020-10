Dpcm, ora Renzi vuole già riaprire tutto. E accusa il governo di aver deciso sulla base delle “emozioni di un singolo ministro” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ultima volta era stato nel pieno della prima ondata di Covid a a fine marzo scorso: tutti gli scienziati predicavano la necessità del lockdown per far fronte al momento più duro della pandemia, Matteo Renzi chiese di “riaprire tutto” nonostante i contagi. Ora ha aspettato 24 ore dall’uscita dell’ultimo Dpcm per iniziare a protestare. “Mentre si chiedono (ancora) sacrifici, sarebbe molto utile, secondo me, che il governo chiarisse questi punti”, ha scritto nella sua enews. “E ci spiegasse quali sono i dati scientifici e le analisi sui quali si prendono le decisioni: i dati scientifici, non le emozioni di un singolo ministro”. Per questo, ha annunciato il leader di Italia viva, chiederà al premier Giuseppe Conte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ultima volta era stato nel pieno della prima ondata di Covid a a fine marzo scorso: tutti gli scienziati predicavano la necessità del lockdown per far fronte al momento più duro della pandemia, Matteochiese di “” nonostante i contagi. Ora ha aspettato 24 ore dall’uscita dell’ultimoper iniziare a protestare. “Mentre si chiedono (ancora) sacrifici, sarebbe molto utile, secondo me, che ilchiarisse questi punti”, ha scritto nella sua enews. “E ci spiegasse quali sono i dati scientifici e le analisi sui quali si prendono le decisioni: i dati scientifici, non le emozioni di unministro”. Per questo, ha annunciato il leader di Italia viva, chiederà al premier Giuseppe Conte ...

