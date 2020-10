Bimbo autistico di 2 anni lasciato vagare solo in strada senza vestiti, arrestati i genitori (Di lunedì 26 ottobre 2020) Hanno lasciato vagare solo in strada il figlio di 2 anni affetto da autismo . Molly Neal, 38 anni, e David Estrada, 37 anni, sono stati arrestati lunedì dopo che la polizia ha ricevuto una denuncia di ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Hannoinil figlio di 2affetto da autismo . Molly Neal, 38, e David E, 37, sono statilunedì dopo che la polizia ha ricevuto una denuncia di ...

Hanno lasciato vagare solo in strada il figlio di 2 anni affetto da autismo. Molly Neal ... A prendersi cura del bimbo sono stati i vicini di casa che lo hanno portato nel loro appartamento allertando ...

In più di un’occasione i genitori hanno lasciato che il loro figlioletto, un bambino autistico di 2 anni ... Altri vicini hanno dichiarato che il bimbo camminasse per strada con addosso solamente la ...

