Milan-Roma, le probabili formazioni

Recupero lampo per Calhanoglu, che è la vera sorpresa della giornata. Dopo la notizia dello stop della scorsa settimana, infatti, era difficile ipotizzare una sua presenza nel monday match. Contro la Roma, però, il turco ci sarà. I giallorossi ritrovano invece Mancini, che ha saltato qualche allenamento per la positività al Covid-19, ma l'ultimo tampone è stato negativo. 

Queste le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Roma (3-4-2-1) Probabile formazioni: Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan;

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - MarioGiunta : Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per l… - AntoVitiello : Allenamento #Milan terminato, #Calhanoglu ha svolto lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pr… - ricercatOak : @milan_corner Domani cosa? Ahahahahahahahaha Perdere contro la Roma ahahahahahahahahahahaha 3-0 facile facile - Matteozibe : @corsaroll come fai a dire in calo se le abbiamo vinte tutte? La Roma si, è in crescita, ma che il Milan sia in calo non si può sentire. -