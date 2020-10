La confessione di Andrea Damante a Verissimo | “Con Giulia De Lellis sognavo una famiglia La nuova relazione? L’ho saputo dai social…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020)non nasconde l’amarezza per ladella storica exDe. In una lunga intervista con Silvia Toffanin, a, il modello e dj si è lasciato andare a un lungo racconto della fine della suacon l’ex fidanzata. “unacon lei – confessa l’ex tronista – Siamo andati a vivere nella casa che avevo preso a Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanze, una casa per una”. La loro storia, racconta, è cambiata in vacanza, a Forte dei Marmi: “Abbiamo preso una casa con un un gruppo di amici, e lei lì ...