Juve Verona 0-0 LIVE: Colley segna, ma è fuorigioco (Di domenica 25 ottobre 2020) All’Allianz Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Juve e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium Juve e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Verona 0-0 MOVIOLA 16′ Colley segna, ma è fuorigioco – Colley mette la palla in rete, ma l’attaccante scaligero era in posizione di offside. Rete subito annullata 1′ Inizia il match – Inizia la sfida allo Stadium Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Verona 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) All’Allianz Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadiume Hellassi affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 16′, ma èmette la palla in rete, ma l’attaccante scaligero era in posizione di offside. Rete subito annullata 1′ Inizia il match – Inizia la sfida allo Stadium Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Verso #JuveVerona!?? QUI ?? - MatteDj23 : Il Verona ha fatto 0-0 contro il Genoa che ieri non ha fatto un tiro in porta. Stasera la juve vince sul velluto, n… - juventibus : RT @Rigagnolo: Il 5 del Verona vuole essere comprato dalla Juve e ha provato a fare la rovesciata in area, visti i precedenti? #jvtblive #J… -