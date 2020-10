Pinamonti | “Felice per l’esordio stagionale Lukaku mi dà ottimi consigli”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 ottobre 2020) Andrea, centravanti dell’Inter, è intervenuto nel postpartita della gara vinta con il Genoa ai microfoni di Inter Tv: “Sicuramente tornare a vestire questa maglia è stata una bellissima emozione, anche perchè è stato particolare sfidare i miei ex compagni. Sono felice per il mio nuovo esordio con questa maglia: ho lavorato tanto per questo e sono contento che sia arrivato. Non era facile, ma sono contento perché sono arrivati i tre punti. Ho la fortuna di allenarmi con loro e di trovarmi con splendidi ragazzi, anche oggi quando sono entrato Romelumi ha dato grandi consigli, come fa spesso anche in allenamento”. Foto: Twitter Inter L'articolo: “Felice per l’esordiomi dà ...