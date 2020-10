Stefano Sala contro Dayane: “Rimase incinta dopo 15 giorni” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dayane Mello non può ritenersi estranea a certi meccanismi, né inconsapevole per via delle sue innumerevoli esperienze televisive e a quanto maturato nello specifico dei reality che hanno contribuito a conferirle una discreta notorietà, oltre al suo lavoro di modella. Nella casa del Grande Fratello sapevamo che avrebbe parlato dei suoi sentimenti verso Mario Balotelli, anche per la presenza di Enock Barwuah (fratello dell’attaccante), e che sarebbe stata al centro di inevitabili attenzioni. E su cui si è espresso anche il suo ex Stefano Sala, il padre di sua figlia. “E’ stato un fulmine a ciel sereno”. Così Stefano Sala definisce, in un’intervista al settimanale Chi, la notizia che gli diede l’ex fidanzata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020)Mello non può ritenersi estranea a certi meccanismi, né inconsapevole per via delle sue innumerevoli esperienze televisive e a quanto maturato nello specifico dei reality che hanno contribuito a conferirle una discreta notorietà, oltre al suo lavoro di modella. Nella casa del Grande Fratello sapevamo che avrebbe parlato dei suoi sentimenti verso Mario Balotelli, anche per la presenza di Enock Barwuah (fratello dell’attaccante), e che sarebbe stata al centro di inevitabili attenzioni. E su cui si è espresso anche il suo ex, il padre di sua figlia. “E’ stato un fulmine a ciel sereno”. Cosìdefinisce, in un’intervista al settimanale Chi, la notizia che gli diede l’ex fidanzata ...

