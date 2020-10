Previsione scenari 2020-2021.Gaziano e Rossi (Consulenti finanziari indipendenti) spiegano cosa significa (e come) investire al tempo del Covid-19 (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Milano, 22 ottobre 2020) - “Il futuro è un'ipotesi” cantava Enrico Ruggeri e al tempo del Covid-19 le recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale disegnano uno scenario globale ricco di contrasti con vincitori e vinti. E dove dalle elaborazioni di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, l'Italia fra le nazioni più industrializzate è fra quelle che ne uscirà purtroppo peggio a livello economico secondo gli stessi dati del World Economic Outlook. Chi ne uscirà meglio? Cina, Vietnam e Corea del Sud soprattutto mentre soprattutto Italia (-5,67%), Spagna (-4,66%) e Regno Unito (-3,05%) avranno nel triennio 2019-2021 fatto il passo del gambero nonostante il rimbalzo atteso nel 2021 del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Milano, 22 ottobre) - “Il futuro è un'ipotesi” cantava Enrico Ruggeri e aldel-19 le recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale disegnano unoo globale ricco di contrasti con vincitori e vinti. E dove dalle elaborazioni di SoldiExpert SCF, società di consulenzaa indipendente, l'Italia fra le nazioni più industrializzate è fra quelle che ne uscirà purtroppo peggio a livello economico secondo gli stessi dati del World Economic Outlook. Chi ne uscirà meglio? Cina, Vietnam e Corea del Sud soprattutto mentre soprattutto Italia (-5,67%), Spagna (-4,66%) e Regno Unito (-3,05%) avranno nel triennio 2019-fatto il passo del gambero nonostante il rimbalzo atteso neldel ...

MarikaSurace : @La_LoreDalai sì, anche, sì. ma si potrebbe parlarne per ore, in realtà credo sia più una questione, come sempre, d… - camcom_romagna : #OsservatorioEconomico ??La diminuzione del Valore aggiunto (a valori reali) della #Romagna Forlì-Cesena e Rimini, n… - nordesteconomia : RT @FondazioneNE: La produzione industriale sta limitando le perdite. Durante il #lockdown il crollo della produzione industriale in Itali… - Eleonora_Buffon : RT @FondazioneNE: La produzione industriale sta limitando le perdite. Durante il #lockdown il crollo della produzione industriale in Itali… - FondazioneNE : La produzione industriale sta limitando le perdite. Durante il #lockdown il crollo della produzione industriale in… -