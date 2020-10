Giro d’Italia 2020, tutte le classifiche dopo la 18ma tappa: Kelderman maglia rosa, Guerreiro leader dei GPM (Di giovedì 22 ottobre 2020) Wilco Kelderman è la nuova maglia rosa al termine della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020. L’olandese guida la classifica generale con 12” di vantaggio sull’australiano Jai Hindley e 15” sul britannico Tao Geoghegan Hart. Il francese Arnaud Demare continua a indossare la maglia ciclamino di leader della classifica a punti con 37 lunghezze di vantaggio sullo slovacco Peter Sagan. Il portoghese Ruben Guerreiro veste la maglia azzurra dei GPM con 112 punti di vantaggio sul belga Thomas De Gendt. La maglia bianca è Jai Hindley. Di seguito tutte le classifiche del Giro d’Italia 2020 ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Wilcoè la nuovaal termine della diciottesimadeld’Italia. L’olandese guida la classifica generale con 12” di vantaggio sull’australiano Jai Hindley e 15” sul britannico Tao Geoghegan Hart. Il francese Arnaud Demare continua a indossare laciclamino didella classifica a punti con 37 lunghezze di vantaggio sullo slovacco Peter Sagan. Il portoghese Rubenveste laazzurra dei GPM con 112 punti di vantaggio sul belga Thomas De Gendt. Labianca è Jai Hindley. Di seguitoledeld’Italia...

giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - AngryMatilda : RT @giroditalia: Giro d'Italia, General Classification after Stage 18 ?? - CNiccolai : RT @giroditalia: Giro d'Italia 2020 | Stage 18 ?? @JaiHindley ???? - @TeamSunweb ?? @taogeoghegan ???? - @INEOSGrenadiers ?? @PelloBilbao1990… -

