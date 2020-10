Del Piero e Sonia | perché si lasciarono? La verità dopo la riappacificazione

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 22 ottobre 2020) A prescindere dal proprio credo calcistico, Alessandro Delè indubbiamente uno dei calciatori italiani più apprezzati di tutti i tempi. Nel 2012 è finita la sua storia d’amore con la Juve, ma non quella con la moglie. Qualche tempo fa, però, la coppia è finita al centro dell’attenzione per via di una presunta … L'articolo Del, perché si? La veritàlaproviene da www.meteoweek.com.