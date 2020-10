Coronavirus, autocertificazione da coprifuoco in Lombardia, Campania e Lazio (Di giovedì 22 ottobre 2020) commenta Dal Web Le ordinanze emanate dalle regioni Lombardia, Lazio e Campania, introducono un coprifuoco notturno per contenere i contagi da Covid-19. Tale coprifuoco prevede comunque la possibilità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) commenta Dal Web Le ordinanze emanate dalle regioni, introducono unnotturno per contenere i contagi da Covid-19. Taleprevede comunque la possibilità ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Lombardia verso misure restrittive. Nella bozza della nuova ordinanza coprifuoco dalle 23 alle 5… - MediasetTgcom24 : Coronavirus in Lombardia, coprifuoco dalle 23 e autocertificazione per chi lavora: ecco l'ordinanza della Regione… - HuffPostItalia : Firmata l'ordinanza che prevede il coprifuoco in Lombardia: servirà l'autocertificazione - giuliaforpeace : RT @dodomugnaini: #coronavirus #autocertificazione Ma davvero per qualcuno questo è un problema? Continuiamo a non capire la gravità della… - mau13_mau : SENSO CIVICO #22ottobre #lapeggiore_destra_disempre #facciamorete #coprifuoco #lockdown #Lockdown2… -