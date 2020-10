Pomezia, chiusi anche gli uffici cultura e istruzione per sanificazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gli uffici cultura e istruzione a Pomezia, ubicati in via Pier Crescenzi, resteranno chiusi al pubblico fino al 26 ottobre per effettuare una sanificazione generale a scopo precauzionale. I suddetti uffici riapriranno al pubblico, come di consueto, con accesso contingentato e su appuntamento. Ricordiamo che ieri, sempre a Pomezia, era stata disposta la chiusura degli uffici Anagrafe e Servizi sociali, ubicati a piazza San Benedetto da Norcia a Pomezia, (sempre fino al 26 ottobre) a seguito dell’accertamento di un caso di positività al Covid-19 tra il personale dipendente. Leggi anche: Pomezia, possibile focolaio di Covid-19 alla primaria Trilussa: 45 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gli, ubicati in via Pier Crescenzi, resterannoal pubblico fino al 26 ottobre per effettuare unagenerale a scopo precauzionale. I suddettiriapriranno al pubblico, come di consueto, con accesso contingentato e su appuntamento. Ricordiamo che ieri, sempre a, era stata disposta la chiusura degliAnagrafe e Servizi sociali, ubicati a piazza San Benedetto da Norcia a, (sempre fino al 26 ottobre) a seguito dell’accertamento di un caso di positività al Covid-19 tra il personale dipendente. Leggi, possibile focolaio di Covid-19 alla primaria Trilussa: 45 ...

